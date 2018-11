Faleceu o deputado Paulo Parece

Ontem, o presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, manifestou profundo pesar pelo falecimento deputado, tendo considerado que é uma enorme perda para a ilha de Santa Maria e para os Açores.

Alexandre Gaudêncio expressou, em nome dos militantes social-democratas açorianos, o seu pesar à família do deputado eleito por Santa Maria e realçou as enormes qualidades cívicas, políticas e humanas de Paulo Parece, colocadas sempre ao serviço da sua ilha e dos Açores.

Paulo Parece, de 51 anos, era deputado na Assembleia Legislativa dos Açores desde 2014, eleito pela ilha de Santa Maria, e foi presidente da Assembleia Municipal de Vila do Porto entre 2009 e 2017.

Militante do PSD/Açores, Paulo Parece era ainda o presidente da Comissão Política de Ilha de Santa Maria do partido.