O corpo encontra-se em câmara ardente, na Capela de São Joaquim, em Ponta Delgada. Amanhã, quinta-feira, será realizada a missa de corpo presente pelas 11 horas, sendo sepultado no cemitério de São Roque.

Faleceu esta quarta-feira, Clemente Costa Cardoso, antigo jornalista da RDP/Açores, com 72 anos.

