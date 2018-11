Fala Quem Sabe no Teatro Angrense

Os Fala Quem Sabe voltam ao Teatro Angrense para o último espetáculo do ano, no próximo dia 1 de dezembro, sábado, pelas 21h30.

O grupo que tem alcançado imenso sucesso desde a estreia do atual espetáculo no dia inaugural das Festas da Praia 2017, passou por várias ilhas, esgotou todas as salas e encheu todos os arraiais por onde passou.







O espectáculo do próximo sábado será gravado para edição posterior em DVD.





“Um Beijo P'ra Ti”, uma dedicatória do Ramiro à sua esposa, Maria dos Santos, é o tema que faz parte do atual espetáculo do grupo. O mesmo foi lançado em vídeo em junho deste ano e em cinco meses alcançou quase 150 mil visualizações no Youtube e milhares de partilhas no Facebook, tornando-se num tema popular e cantarolado em vários meios e ocasiões, explica comunicado de imprensa.





O grupo prepara-se para no primeiro semestre de 2019, visitarem outras ilhas dos Açores, nomeadamente, as ilhas do Pico, Faial, Graciosa e São Miguel.