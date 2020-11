Faial e Madeira no circuito mundial de ‘ultra-trail running’ de 2021

Portugal é, juntamente com China, Espanha e Estados Unidos, um dos países a acolher duas das 28 provas do principal circuito mundial de ultramaratonas em trilhos, tal como França e Suíça, contando com a passagem do Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB), que percorre ainda território italiano.



A prova organizada pelo Azores Trail Run, cuja edição de 2020 marcava a estreia neste circuito, está prevista para 07 de maio de 2021, sendo a sétima prova do ano, já o MIUT vai ser a quarta prova do calendário e está marcado para 17 de abril de 2021.



O circuito tem início previsto para janeiro de 2021 em Hong Kong e termina em dezembro, em Omã.