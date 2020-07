Fafe acolhe prova do Europeu de Ralis em outubro

"A região de Fafe, de fortes tradições no desporto automóvel e com especial ênfase nos ralis, voltará a ser o palco de um evento internacional de grande dimensão, graças ao trabalho desenvolvido pelo Demoporto, pela FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) e a Câmara Municipal de Fafe", lê-se no comunicado.

Esta surpreendente "promoção" surge na sequência dos efeitos da pandemia da covid-19, com algumas organizações do Europeu a não conseguirem montar as suas provas já calendarizadas.

"É nesse quadro que a organização do Rali Fafe Montelongo foi desafiada a reformular esta prova para integrar o ERC - FIA European Rally Championship com efeitos imediatos", explica ainda a Demoporto.

O contrato a estabelecer com a Eurosport Events, entidade promotora do campeonato, terá a validade de três anos, prevendo que a edição 2020 do rali fafense seja em piso de asfalto para, em 2021 e 2022, passar a disputar-se em classificativas de terra.

Assim, o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, que nas últimas épocas tem sido a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis, nos próximos dois anos poderá passar também a fazer parte do segundo campeonato de ralis mais importante da FIA, a seguir ao Campeonato do Mundo (WRC).