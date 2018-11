Fado no Nordeste a 17 de novembro

A Câmara Municipal do Nordeste leva ao concelho Alfredo Gago da Câmara e Paulo Linhares, no próximo dia a 17 de novembro, para uma noite de fado.

Segundo nota, junta-se a Alfredo Gago da Câmara, na Guitarra Portuguesa, Ricardo Melo com a Viola de Fado e Paulo Linhares é fadista convidado.

A entrada é gratuita, com atuação agendada para as 20h30 no Centro Municipal de Atividades Culturais.

A noite de fado integra um conjunto de eventos de âmbito cultural que o município tem agendado para os meses de inverno.