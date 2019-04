Facebook, Instagram e WhatsApp voltam a funcionar após falha de três horas

As redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp voltaram a funcionar depois de durante cerca de três horas terem registados falhas, com utilizadores de todo o mundo a queixarem-se de não conseguir enviar mensagens ou atualizar páginas.

Neste momento, já é possível enviar e receber mensagens através do WhatsApp e aceder às páginas ‘online’ e às mensagens do Facebook e Instagram.

Muitas das denúncias de problemas foram feitas através do Twitter e em páginas como o Downdetector, que recebeu vários milhares de queixas de problemas nas três redes sociais detidas pela empresa dirigida por Mark Zuckerberg.

Estas falhas impediram, por exemplo, o envio de mensagens através do Messenger do Facebook ou do WhatsApp, atualizar as páginas do Facebook e do Instagram ou até aceder aos ‘sites’ oficiais destas redes socais.

Os problemas começaram a ser detetados a partir das 11:00 horas (hora de Lisboa) e ficaram resolvidos cerca das 14:00 sendo que, até o momento, se desconhece a sua origem.

No dia 14 de março, o Facebook esteve várias horas fora de serviço, com a falha a afetar também o Instagram e o WhatsApp.

Na ocasião, a empresa liderada por Mark Zuckerberg esclareceu que o problema foi causado "por uma mudança na configuração do servidor" que teve repercussões nos utilizadores em quase todo o mundo.