Facebook anuncia que piratas informáticos acederam a 29 milhões de contas

Além do nome e dos contactos, os piratas informáticos acederam ao sexo, estatuto que indica a situação amorosa do utilizador, nível de escolaridade, bem como a data de nascimento, residência, emprego e páginas da internet e pessoas que seguia.

Para o conjunto das 29 milhões de contas, os piratas – cuja identidade ou origem não foi revelada até agora – acederam ao nome do utilizador, ao 'email' e ou ao número de telefone, se este estivesse associado ao perfil.

Uma falha de segurança descoberta em setembro na maior rede social do mundo permitiu a piratas informáticos terem acesso a dados pessoais de cerca de 29 milhões de utilizadores, indicou esta sexta feira o Facebook num comunicado.

