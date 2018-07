Exposição “Vasco Bensaude da Cinofilia à Caça” inaugurada a 21 de julho

A mostra, que estará patente no sede do Clude de Tiro de São Miguel, segundo nota informativa, demonstra a ligação de Vasco Bensaude ao mundo da caça e à promoção da canicultura portuguesa, designadamente do cão de água português e do perdigueiro nacional.



Esta exposição retrata especialmente uma expedição venatória, realizada nos anos 30 do Século XX, à Ilha de São Jorge, envolvendo a nossa Galinhola (Scolopax Rusticola) e a caça às Aquáticas no Continente Português, que também decorreu no mesmo período.



A inauguração contará com um momento musical, levado a cabo por Alfredo Gago da Câmara, na guitarra portuguesa e Ricardo Melo, na Viola.