Exposição sobre a pesca do atum nos Açores de Pepe Brix chega a Alcácer Quibir, em Marrocos

A exposição fotográfica do açoriano Pepe Brix, sobre a pesca do atum nos Açores, chega a Alcácer Quibir em Marrocos, no próximo dia 1 de dezembro.

A exposição inaugura já este sábado e está integrada na programação do Festival Sete Sois Sete Luas.

Na Rota das Grandes Manchas é um documentário fotográfico de Pepe Brix sobre a pesca do atum nos Açores, realizado para a National Geographic Portugal.

Natural da ilha de Santa Maria, Pepe Brix acompanhou a embarcação 'Mestre Soares', de Vila do Porto, durante uma semana, numa jornada que navegou a norte das ilhas Terceira e Graciosa, explica nota de imprensa.

“Ao contrário do que aconteceu nessa temporada com a maioria dos atuneiros da frota açoriana, Romão Rosário, o mestre da traineira documentada, conseguiu posicionar-se sobre a tão procurada “mancha” de atum, valendo-lhe um mês e meio de permanência sobre a mesma e 98 toneladas de atum capturado. Um número animador no contexto das fracas capturas registadas na região, na temporada de 2016”, lê-se na nota.

Além da exposição anunciada, o Festival Sete Sois Sete Luas leva o fotógrafo açoriano às escolas locais para a realização de oficinas de fotografia documental. Uma atividade que envolve dezenas de crianças, com o objetivo de “motivá-las a utilizarem a fotografia como ferramenta de difusão das mais importantes mensagens”.

Diz ainda a nota que depois de publicada na edição de Outubro de 2016 da revista National Geographic Portugal, o documentário fotográfico está agora num circuito internacional de exposições que conta com o apoio da Direção Regional das Pescas, Direção Regional da Cultura e do Município de Vila do Porto e tem ainda a National Geographic Portugal como parceiro média.