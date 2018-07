Exposição “Ribeira Grande nas conquistas do império” patente nos Paços do Concelho

A exposição está patente no Salão Nobre dos Paços do Concelho e pode ser visitada até ao próximo dia 25 de julho, sendo que nos dias 13, 14 e 15 o horário de visita é alargado até às 23 horas, refere nota da autarquia.



Na ocasião, foram entregues os prémios aos vencedores, bem como os diplomas de participação. O primeiro lugar foi para José Maria Sousa, ficando Gabriela Pontes na segunda posição e Álvaro Miranda no terceiro. Todos os participantes com fotografias expostas receberam diplomas de participação.



A exposição apresenta quinze fotografias de vários fotógrafos que viram as suas imagens mais votadas pelo júri. Concorreram ao concurso organizado pela cooperativa A Ponte Norte, em parceria com a Câmara da Ribeira Grande, mais de uma dezena de fotógrafos que submeteram perto de uma centena de imagens ao escrutínio do júri, acrescenta a nota.



Para a edição da Feira Quinhentista deste ano já decorre um novo concurso fotográfico nos moldes do anterior, podendo concorrer ao mesmo todos os interessados. O concurso de fotografia tem por objetivo partilhar a essência e vivência do evento como marco cultural e turístico do concelho da Ribeira Grande.