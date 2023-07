Exposição de Mário Roberto no Centro Municipal de Cultura

Segundo a autarquia, o espaço cultural municipal dá a conhecer ao público uma instalação de vídeo e fotografia que, segundo o autor, “foca-se no tema da progressiva gentrificação de um território, aliada ao fenómeno da crescente escassez de casas de arrendamento permanente, impeditivo da fixação de morada”.

A mostra, que será inaugurada pelas 18:00 de quarta-feira, ficará patente no Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada até 03 de agosto e, posteriormente, estará no Centro Cultural de Fenais da Luz (de 16 de agosto a 04 de setembro) e no Centro Cultural de Santo António (entre 04 de outubro e 03 de novembro).