Exposição da Páscoa dos ATL municipais no Mercado da Graça

De acordo com nota, a exposição da Páscoa, com trabalhos elaborados pelas crianças dos ATL municipais de Ponta Delgada serve para assinalar a presente quadra festiva e foi inaugurada esta sexta-feira com a presença da Vereadora que tutela a área social, Maria José Lemos Duarte.

Há já dez anos que a Câmara Municipal de Ponta Delgada envolve as crianças da Rede de ATL do município na criatividade e no trabalho de equipa, sendo a mostra agora patente no Mercado da Graça apenas uma das muitas atividades desenvolvidas ao longo de todo o ano.

A exposição engloba um total de 21 trabalhos alusivos à Páscoa, todos eles elaborados pelas crianças e pelos monitores dos ATL da autarquia e foi coordenada pela Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal.



Desde o início da manhã de hoje, que largas dezenas de crianças dos ATL municipais se encontram a visitar a exposição, que vai estar patente durante todo o período pascal.

Na inauguração, marcaram presença crianças e animadores dos ATL de Covoada, Feteiras, Livramento, São José e São Vicente Ferreira, num total de 75 alunos.

De referir que, em todos os trabalhos que agora estão patentes no Mercado da Graça foram utilizados materiais reciclados.

Refira-se que o Mercado da Graça estará aberto no próximo dia 19 de abril, Sexta-Feira Santa, das 07 horas às 14 horas. Também neste dia, a exposição das crianças dos ATL municipais poderá ser apreciada por todos os interessados.