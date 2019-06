Exposição “A Depressão na Objetiva de um Fotógrafo” patente em Angra do Heroísmo

Está patente nos Paços do Concelho de Angra do Heroísmo, até ao dia 18 de junho, a exposição de fotografia: “A Depressão na Objetiva de um Fotógrafo”, promovida pela Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores em conjunto com a Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos.

A mostra foi inaugurada quarta-feira e conta com cerca de 20 fotografas que ilustram “o que é” e o “que não é” a depressão.







“Os problemas de Saúde Psicológica não definem quem somos ou o que podemos fazer. Não são a nossa vida. Não são a nossa história. Apenas parte dela. Como outros problemas têm solução”, é um dos motes da campanha 'Encontra uma Saída', lançada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses em 2014, que inspirou o surgimento de outras ações e campanhas.







Em 2017 surge a campanha 'Depressão: Vamos Agir' que define um conjunto de medidas de combate e prevenção da depressão, e que impulsiona a um nível regional nos Açores várias ações, entre as quais a realização do projeto fotográfico “A Depressão na Objetiva de um Fotógrafo”, que se dá através de um convite feito pela Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos Portugueses à Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores.





A inauguração contou com a presença do vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Guido Teles, do representante da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos, Filipe Fernandes, e do representante da Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, Rui Borba.