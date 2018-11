Expolab celebra o Dia Internacional dos Museus e Centros de Ciência

O Expolab – Centro Ciência Viva vai assinalar o Dia Internacional dos Museus e Centros de Ciência, no próximo sábado, dia 10 de novembro, em parceria com os UrbanSketchers Açores numa atividade que alia Ciência e Desenho.

Entre as 14h30 às 17 horas, no Expolab, decorrerá uma sessão de poemas de António Gedeão, bem como poderão experimentar as experiências de Rómulo de Carvalho e desenhar com os UrbanSketchers, refere nota de imprensa.



Para participar basta enviar um e-mail para urbansketchersazores@gmail.com ou geral@expolab.pt e levar papel, lápis e muita curiosidade.



O “Dia Internacional dos Museus e Centros de Ciência” é um evento anual, que tem como objetivo dar a conhecer a missão dos Centros de Ciência e Museus de Ciência, na promoção da cultura científica e tecnológica. Este reconhecimento internacional reforça a relevância social, económica e cultural destas instituições para as comunidades em que inserem. Esta iniciativa resulta da parceria entre a UNESCO e as diferentes redes internacionais de museus e centros de ciência.