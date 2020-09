Expolab acolhe estreia mundial de documentário

O documentário “O Povo da Floresta” irá fazer a sua estreia mundial esta sexta-feira, dia 18 de setembro, pelas 21h00, no auditório do Expolab, na Lagoa, numa parceria com o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense, que ocorre nos Açores pela primeira vez.