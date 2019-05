Explosão em rua pedonal de Lyon, leste de França, faz sete feridos

As mais lidas

Pelo menos sete pessoas sofreram ferimentos, mas nenhuma corre risco de vida, segundo um porta-voz municipal no local.

Segundo fonte judicial, as autoridades privilegiam a hipótese de um pacote armadilhado, com base em testemunhos.

Uma explosão de origem desconhecida numa rua pedonal do centro da cidade de Lyon, no leste de França, fez esta sexta feira pelo menos sete feridos, noticiou a agência AFP.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok