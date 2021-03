Exercício testa na quarta-feira prontidão de alerta de tsunamis

O exercício NEAMWAVE’21 centra-se nas comunicações que seriam necessárias em caso de um “sismo responsável pela geração de um tsunami com impacto na costa portuguesa”.

De Portugal serão chamados a intervir a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Marinha, corpos de bombeiros do litoral e de localidades no estuário de rios, dos Açores e Madeira, bem como outras entidades com responsabilidade em operações de socorro.

Entre as 08h30 (menos uma nos Açores) e as 14h00, o IPMA estará em contacto com as entidades de gestão de emergências de países como Marrocos, Espanha, Reino Unido, Dinamarca, França, Alemanha ou Irlanda, servindo como Centro de Alerta de Tsunamis.

Depois do tsunami de dezembro de 2004 no Oceano Índico que matou mais de 200 mil pessoas em vários países, foi criado um sistema de alerta e aviso na região do Atlântico Nordeste, Mediterrâneo e Mares Conexos.

Nesse âmbito funcionam centros de alerta de tsunamis em Portugal, França, Itália, Turquia e Grécia.