Exercício militar simula atuação em cenário de existência de organização terrorista

"O cenário para o exercício tem por base a existência de uma organização terrorista, cujo principal objetivo é a propagação de correntes ideológicas radicais e a destruição dos valores ocidentais. Pretende-se simular a atuação desta organização nas ilhas de São Miguel e Terceira, bem como o emprego de forças militares na defesa de instalações, pontos críticos e áreas sensíveis nas referidas ilhas", lê-se num comunicado da Zona Militar dos Açores (ZMA), que realiza o exercício de 09 a 13 de novembro "no âmbito do treino operacional dos seus militares, no cumprimento de Missões de Defesa Militar da República".

Segundo a Zona Militar dos Açores, neste exercício serão "empenhadas as Unidades da ZMA (Regimento de Guarnição N.º 1, Regimento de Guarnição N.º 2 e Unidade de Apoio do Quartel-General da ZMA), que compõem a Componente Terrestre do Sistema Nacional de Forças".

Tendo em conta a realização do exercício Cachalote 20, a ZMA alerta para "a possibilidade da ocorrência de disparos com munições de salva, rebentamentos e movimentações de forças nas áreas onde decorrem os exercícios, nomeadamente nas freguesias limítrofes de Angra do Heroísmo e de Ponta Delgada", atividades que "não constituem perigo para as populações".

O exercício decorre entre segunda e sexta-feira da próxima semana.