Exercício de salvamento a banhistas esta quinta-feira nas piscinas da Ribeira Grande

A Polícia Marítima vai realizar na tarde desta quinta-feira, nas piscinas municipais da Ribeira Grande e na praia contigua, um exercício de salvamento a banhistas, com emprego de diversos meios náuticos e terrestres.

O objetivo dos exercícios é o treino operacional das várias entidades e valências técnicas normalmente envolvidas no âmbito do salvamento marítimo e balnear sob coordenação da Autoridade Maritima, e neste caso em concreto também a sensibilização para as questões da segurança balnear dos próprios banhistas que irão estar presentes nos cenários onde decorrerão os exercícios.



De acordo com comunicado, o exercício tem início por volta das 15 horas e conta com a participação dos bombeiros da Ribeira Grande e dos nadadores salvadores daquela zona balnear, altura em que vão ser desenvolvidas várias técnicas de salvamento, quer em piscina quer no mar, estando previsto o emprego de meios terrestres, de salva-vidas, de motas de água e de mergulhadores da Policia Maritima.