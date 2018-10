Executivo regional convoca primeira reunião da Comissão de Acompanhamento das Políticas Sociais para dezembro

“A parceria entre o Governo Regional e as instituições vai para além daquilo que são os conhecidos contratos de cooperação entre o Governo e as IPSS e Misericórdias, ou seja, vai muito para além do financiamento”, disse Andreia Cardoso, na inauguração da nova sede da URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores.



Citada em nota do Gacs, a secretária da tutela, referiu ainda que “as instituições já indicaram os seus representantes nesta comissão regional de acompanhamento das políticas sociais", acrescentando que a primeira reunião deverá ser agendada para o início de dezembro.



"Queremos que esta comissão comece a dar frutos e que conduza à aproximação entre o Governo Regional e as instituições, mas, sobretudo, a um estreitamento no sentido da confluência de uma ação que se pretende cada vez mais concertada”, afirmou.



A CAMPSR é um órgão de natureza consultiva, que integra, a título gracioso, representantes dos vários departamentos governamentais ligados à área social, das Instituições Particulares de Solidariedade Social e Misericórdias dos Açores, de outros agentes públicos, nomeadamente autarquias e Universidade dos Açores, e ainda um representante do Conselho Regional de Juventude, além de membros da sociedade civil de reconhecido mérito.