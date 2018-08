Executivo reforça capacidade em centros de dia na ilha do Faial

“Estamos já, em colaboração com a APADIF, a estudar a possibilidade de aumento da capacidade do Centro de Dia da Conceição, que, embora ainda numa fase inicial, nos permitirá um reforço adicional da capacidade nesta resposta social”, adiantou Andreia Cardoso, citada em nota do Gacs, à margem de uma visita ao Centro de Dia da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial.





A governante salientou que se trata de um investimento público superior a um milhão de euros, que "permitirá a instalação de um Centro de Dia e de um Centro de Convívio com capacidade para 30 e 20 utentes, respetivamente, estando reservadas quatro vagas para o descanso do cuidador informal. Estima-se que as novas valências entrem em funcionamento já no início de 2019".







Nesta área, está ainda em curso a obra do futuro Centro Intergeracional da Freguesia de Arrifes, na ilha de São Miguel, que contará com um Centro de Dia com capacidade para 30 utentes.