Executivo diz que as alterações ao regulamento da Montanha do Pico cumpriram os objetivos

As alterações ao regulamento de acesso à Reserva Natural da Montanha do Pico, em vigor desde 1 de junho, estão a cumprir os objetivos propostos, designadamente no que diz respeito ao condicionamento das atividades mais impactantes e de estímulo das subidas com recurso a operadores especializados acompanhadas por Guias da Montanha, segundo disse, esta sexta-feira, o diretor regional do Ambiente.