Executivo avança com repavimentação do Caminho da Ramada, na ilha Terceira

“A repavimentação em betão betuminoso do Caminho da Ramada, numa extensão de dois quilómetros, representa a aposta clara do Governo Regional na melhoria permanente da rede de acessibilidades e é mais um importante investimento para o setor agrícola na ilha Terceira que vai beneficiar o acesso a 18 explorações agrícolas, numa área superior a 60 hectares”, afirmou João Ponte, citado em nota do Gacs, durante uma visita ao caminho que será intervencionado, no concelho de Angra do Heroísmo.





Para João Ponte, além dos novos caminhos que ainda é necessário fazer em várias ilhas, "urge apostar, cada vez mais, na reabilitação da rede de caminhos agrícolas já existente, no sentido de a modernizar e dar-lhe ainda maiores condições de segurança".





O governante garantiu que o Executivo irá continuar a estar atento às preocupações e necessidades do setor agrícola no que se refere à modernização das infraestruturas, nomeadamente caminhos, abastecimento de água e eletrificação das explorações, por se tratar de intervenções fundamentais para dar sustentabilidade futura ao setor e obras que são muito valorizadas pelos agricultores pelo beneficio que trazem ao seu trabalho diário.





Por outro lado, apesar do ano particularmente difícil que se vive na ilha Terceira, quer devido à situação de seca, quer devido ao preço do leite pago ao produtor, João Ponte afirmou que tal não tem impedido que exista por parte dos agricultores grande empenho e dedicação em produzir leite de muita qualidade, conforme atesta o aumento da produção de 3,2% nos primeiros sete meses deste ano, comparando com igual período em 2017.





De acordo com os dados oficiais, entre janeiro e julho deste ano, a produção de leite em termos regionais cresceu 3,1%, comparativamente com o período homólogo de 2017.