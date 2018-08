Executivo anuncia auditoria externa às estruturas que compõem a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados

De acordo com nota do Governo dos Açores, a auditoria que terá início previsto para o final de agosto, o Executivo pretende assegurar a igualdade no acesso ao internamento nas unidades de cuidados continuados integrados da Região, assim como tornar os processos de admissão mais céleres.





A auditoria terá, assim, como principais objetivos analisar a eficácia dos instrumentos de gestão/suporte às diferentes equipas da RRCCI, bem como avaliar os relatórios de monitorização e indicadores de desempenho adotados enquanto instrumentos de avaliação do funcionamento da rede.





O contrato, a ser estabelecido com a empresa Accenture Portugal e com um valor superior a 20 mil euros, prevê que os trabalhos decorram durante um período de 30 dias.



A Secretária Regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, e o Secretário Regional da Saúde, Rui Luís, estiveram esta terça-feira reunidos com o Procurador da República da Comarca dos Açores do Ministério Público, no cumprimento do seu dever de colaboração com o poder judicial, dando conta das diligências que estão em curso, designadamente a audição das famílias dos utentes internados nas unidades de cuidados continuados, a realização de uma auditoria externa às estruturas da rede e a análise, com o apoio da Ordem dos Médicos, às taxas de mortalidade relatadas.



O Governo dos Açores disponibilizará ainda ao Ministério Público os elementos que tem em sua posse e que poderão ser úteis para a investigação em curso.



As medidas mencionadas integram um conjunto de diligências que o Governo dos Açores irá encetar com o intuito de averiguar a qualidade dos serviços prestados no âmbito da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados e introduzir as alterações necessárias conducentes a uma melhoria dos serviços prestados.