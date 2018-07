"Execução de fundos comunitários abaixo do previsto"

Cristina Calisto, presidente da AMRAA, defende retificação de alguns aspetos do atual programa comunitário de modo a garantir maior execução dos fundos pelos municípios açorianos, revela a edição deste domingo do Açoriano Oriental.

Hoje estão ainda em destaque na primeira página: "Menos casas vendidas durante o primeiro trimestre", "Seca afeta produção hortícola em São Miguel" e "Grand Hotel Açores Atlântico cria 100 novos empregos".

No desporto, estão na capa: "Henriques quer reforços com experiência de I Liga" e "Uruguai elimina Portugal do Mundial com bis de Cavani".