Euro cai e regressa aos 1,13 dólares

As mais lidas

Os EUA consideram que a estratégia de Pequim viola os seus compromissos em abrir o mercado, nomeadamente ao forçar empresas estrangeiras a transferirem tecnologia e ao atribuir subsídios às firmas domésticas, enquanto as protege da competição externa.

Pequim está a investir milhares de milhões de dólares para formar fabricantes de 'chips', visando tornar o país no líder global nos setores robótica ou inteligência artificial.

“Concordo, esta conversa telefónica foi extremamente positiva”, declarou Lu num contacto com os jornalistas.

Os dois líderes acordaram “reforçar as trocas comerciais”, disse o porta-voz do ministério, Lu Kang, sem dar indicações sobre se foram feitos progressos na resolução da escalada na guerra de tarifas sobre a política relativa à tecnologia de Pequim.

O presidente chinês, Xi Jinping, teve uma conversa telefónica “extremamente positiva” com o presidente norte-americano, Donald Trump, sobre comércio e outros assuntos, indicou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1417 dólares.

O euro desceu esta sexta feira face ao dólar, regressando à barreira dos 1,13 dólares, no mesmo dia em que foi anunciado que os governos da China e dos EUA acordaram reforçar as trocas comerciais.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok