Euribor sobe a 6 meses, toca novo máximo a 3 meses e cai a 12 meses

A taxa Euribor a 12 meses, que atualmente é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou para 4,184%, menos 0,006 pontos, depois de ter avançado até 4,193% em 07 de julho, um novo máximo desde novembro de 2008.



Segundo dados de março de 2023 do Banco de Portugal, a Euribor a 12 meses representava 41% do ‘stock’ de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a seis e a três meses representavam 33,7% e 22,9%, respetivamente.



A média da taxa Euribor a 12 meses avançou de 3,862% em maio para 4,007% em junho, mais 0,145 pontos.



No prazo de seis meses, a taxa Euribor, que entrou em terreno positivo em 07 de julho de 2022, avançou hoje, ao ser fixada em 3,940%, mais 0,009 pontos, depois de ter subido em 07 de julho até 3,945%, também um novo máximo desde novembro de 2008.



A média da Euribor a seis meses subiu de 3,682% em maio para 3,825% em junho, mais 0,143 pontos.