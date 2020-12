EUA ultrapassam 15 milhões de casos confirmados

De acordo com o balanço, foram registados 15.019.092 casos confirmados nos Estados Unidos e 284.887 mortes desde o início da pandemia naquele país.

Nova Iorque continua a ser o estado americano mais afetado pela covid-19, com 35.063 mortos, seguidos pelo Texas (23.195), Califórnia (20.075), Flórida (19.282) e Nova Jérsia (17.426).

Os Estados Unidos são o país do mundo mais afetado pela pandemia de covid-19, sendo que nas últimas semanas tem sido registado um aumento do número de casos, o que forçou à imposição de novas medidas de restrição de mobilidade em diversos estados, incluindo na Califórnia, o estado mais populoso, com cerca de 40 milhões de habitantes.

Hoje, a Agência de Alimentos e Medicamentos americana (FDA, em inglês) confirmou a segurança e eficácia da vacina contra a covid-19 da Pfizer e BioNTech, numa primeira análise antes da sua autorização, o que indica que a campanha de vacinação nos Estados Unidos pode começar nos próximos dias.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.545.320 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.