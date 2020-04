EUA registam 1.973 mortes em 24 horas

O número total de mortes desde o início do surto nos Estados Unidos é agora de 14.695, tornando-se assim no segundo país com maior número de mortes desde que o surto começou.

Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.669 óbitos em 139.422 casos confirmados, segundo os últimos dados oficiais.

Os Estados Unidos são, de longe, o país do mundo com o maior número de casos confirmados: tem mais de um quarto dos casos mundiais.

O país tem mais de 429.000 pessoas infetadas no país, de acordo com a universidade norte-americana, que atualiza continuamente os dados.