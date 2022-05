EUA e Coreia do Sul vão intensificar exercicios militares face à ameaça de Pyongyang

“À luz da evolução da ameaça colocada pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC), os dois líderes concordam em iniciar discussões para expandir o âmbito e a escala dos exercícios e treinos militares conjuntos na Península Coreana e à volta desta”, de acordo com uma declaração conjunta emitida após uma cimeira em Seul entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol.

Joe Biden chegou na sexta-feira à Coreia do Sul, naquela que é a primeira paragem do presidente norte-americano, numa viagem destinada a colocar o foco na Ásia à medida que a guerra na Europa grassa e as tensões na Coreia do Norte crescem.