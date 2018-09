EUA denunciam repressão de Pequim contra minoria muçulmana

As mais lidas

Em 2009, a capital do Xinjiang, Urumqi, foi palco dos mais violentos conflitos étnicos registados nas últimas décadas na China, entre os uigures e a maioria han, predominante em cargos de poder político e empresarial regional.

As autoridades chinesas insistem que são necessárias medidas duras para punir separatistas e extremistas religiosos na região, que concentra mais de 13 milhões de muçulmanos.

A China tem negado sempre a existência de "centros de reeducação" ou de "detenção arbitrária", e argumenta tratarem-se de "centros de educação vocacional". Os internamentos são justificados pelas autoridades chinesas pela necessidade de ajudar "os que foram enganados pelo extremismo religioso (...) através do reassentamento e educação".

"As suas crenças religiosas estão a ser aniquiladas", lamentou, expressando também preocupação pelos cristãos na China, que acusa Pequim de "fechar igrejas, queimar bíblias e forçar os fiéis a assinar documentos para renunciar à fé".

