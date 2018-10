Estúdio 13 promove “OPEN CALL”

De acordo com a organização, em nota de imprensa, esta iniciativa tem como objetivo apoiar os artistas que desenvolvem projetos na área do teatro, música, dança e vídeo, colocando à sua disposição um espaço de acolhimento com as condições técnicas e de divulgação que dignifiquem o seu trabalho.





Assim, toda a comunidade artística pode participar e apresentar o seu trabalho na BlackBox.





As propostas devem ser entregues até ao dia 30 de novembro de 2018, por email ou entregues em mão no Estúdio 13 – Espaço de Indústrias Criativas.





Entre os dias 1 e 15 de dezembro de 2018 todas as propostas serão analisadas e avaliadas pela diretora artística, Maria João Gouveia, pelo produtor e programador André Melo, bem como por dois elementos externos a anunciar. Os resultados serão divulgados a 17 de dezembro de 2018.





Todas as condições de participação estão expressas no regulamento que está disponível na página de Facebook do Estúdio 13 – Espaço de Indústrias Criativas.