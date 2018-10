Estúdio 13 apresenta “Mar me Quer” no sábado

O Estúdio 13 – Espaço do Indústrias Criativas, em Ponta Delgada, apresenta no próximo sábado, dia 3 de novembro, pelas 21h30, “Mar me Quer”, uma produção do Alpendre Grupo de Teatro da ilha Terceira.

Um espetáculo que parte do texto de Mia Couto que conta no elenco com nomes como Belarmino Ramos, Luís Cabral, Markus Trovão, Paula Andrade e Soraia Aguiar, adianta nota.

Com direção do ator e encenador Pedro Giestas, esta é uma estória sobre cada uma das “meninas dos nossos olhos. (...) Uma estória de ilhéus que sem nunca terem saído da ilha tem saudades de voltar, porque sempre viajaram no mar”.