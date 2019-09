Estudantes universitários russos registam patente de "caçador" de lixo espacial

As mais lidas

Há duas semanas, a ONU alertou para os milhares de toneladas de detritos espaciais, fruto de 60 anos de exploração do Cosmos, que ameaçam os sistemas de comunicação por satélite e, inclusive, o estudo do espaço e a segurança dos astronautas na Estação Espacial Internacional.

"Têm em particular muitos braços mecânicos e grandes cargas de acoplamento [de equipamentos]", assinalou, citado pela agência noticiosa russa TASS.

O invento, para o qual será necessário arranjar verbas para construir um protótipo, vai ser apresentado em outubro no Congresso Internacional de Astronáutica, nos Estados Unidos.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok