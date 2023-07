Trata-se de um evento de caráter solidário, que surgiu no âmbito do projeto EMSOC - European Medical Students' Orchestra and Choir, e cuja receita da bilheteira será doada à ACAPO Açores - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal.

Este encontro tem vindo a realizar-se em diversas cidades, como Granada, Hamburgo, Praga, Genebra e Haia.