"Estádio" vai ser a nova rádio nacional dedicada a desporto e focada no futebol

A aposta vai ser feita em programas de informação de abrangência nacional, com “relatos, acompanhamento das principais figuras do futebol português, dentro ou fora de Portugal, comentários e debates”, segundo explicou o criador do Porto Canal e da NTV/RTP-N.

A frequência de rádio foi comprada, não sendo revelada a quem, num investimento que ronda os “três milhões de euros”, apoiado por “uma equipa entre 20 a 24 pessoas e uma série de colaboradores”.

“Faltava isto no mercado português. Em Portugal, temos a Sport TV com cinco canais de televisão, três jornais desportivos diários, os três ‘grandes’ têm um canal de televisão, e na rádio isso não acontece. A rádio é um meio muito ágil e grande produtor de notícias”, referiu o antigo candidato à presidência do Benfica.

Apesar de “o foco” ser o futebol, “sempre que houver coisas que justifiquem” vai haver acompanhamento de outros desportos, como por exemplo “um FC Porto – Benfica em hóquei em patins”, assim como um “magazine de desporto automóvel”, frisou.

“Não é só rádio, vai haver uma página online e uma ‘app’. Tudo estará disponível antes do final deste ano. Não me quero comprometer com nenhuma data, mas aponto para que em novembro esteja a funcionar”, indicou.