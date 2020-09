Estádio de São Miguel apto a receber provas profissionais de futebol

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que o Estádio de São Miguel foi alvo de vistoria por parte da Direção-Regional da Saúde dos Açores, recolhendo parecer positivo para acolher as competições profissionais de futebol”, assinala a formação açoriana em nota de imprensa.

O clube destaca o trabalho efetuado pelo serviço de desporto de São Miguel, “que tudo fez para tornar possível este regresso das competições profissionais à região autónoma dos Açores”.

Também hoje, o Governo dos Açores, em nota de imprensa, revelou que o estádio de São Miguel “oferece condições desde os mais jovens às competições profissionais de futebol”.

Segundo o executivo açoriano, o diretor regional do Desporto, António Gomes, visitou o recinto e “constatou que estão garantidas as condições da responsabilidade do Governo dos Açores”, que é o proprietário do estádio.

Aquando da retoma da temporada 2019/20, que esteve suspensa devido à covid-19, o Santa Clara disputou as 10 jornadas que faltavam fora dos Açores, jogando como visitado na Cidade do Futebol, em Oeiras, para prevenir eventuais surtos do novo coronavírus.

Para a temporada 2020/21, o estádio de São Miguel foi alvo de requalificações, tendo sido construídos um novo sistema de ventilação nos balneários, novas vias de acesso ao relvados na zona técnica e divisões nos balneários entre a zona de visitados e visitantes.

No próximo domingo, o Santa Clara arranca a I Liga com um ‘dérbi’ insular, ao receber em casa o Marítimo, às 15h00.