Especial Além Mar abre esta sexta-feira a prova em Santa Maria

A 37.ª edição do Rallye Além Mar Santa Maria vai para a estrada esta sexta-feira, com a habitual dupla passagem pela Especial Além Mar, que percorre alguns artérias de Vila do Porto, a partir das 18h40.

A prova organizada pelo Clube Asas do Atlântico, prossegue sábado, com a realização de sete especiais de classificação, começando o dia com a primeira passagem por Aeroporto (10h23), que terá um novo traçado e Malbusca/Arrebentão (10h54). A manhã ficará completa com as segundas passagens por estes troços (12h22 e 12h53, respetivamente).





A PEC7, Picos/Fornos, abre a tarde de prova com o primeiro piloto a ir para o troço às 15h54. Segue-se a primeira passagem por Santa Bárbara/Saúde (16h12), este ano com o regresso da estrada do Piquinhos. A última especial da prova decorre às 17h28, Picos/Saúde.





Refira-se que o Rallye Além Mar Santa Maria conta com a maior lista de inscritos do Campeonato dos Açores de Ralis este ano: 44 equipas, mais uma que o registado no Rali Sical, na ilha Terceira.