Espanhola Ana Carrasco é a primeira mulher campeã do mundo de motociclismo

Carrasco estreou-se em Moto3 em 2013, tendo, então, sido a mais jovem mulher a conquistar pontos na terceira categoria do campeonato do mundo.

Em 2017, a espanhola tornou-se na primeira mulher a vencer uma corrida de motociclismo de velocidade de um Mundial, ao vencer a etapa de Portimão do campeonato que hoje venceu.

“Estou supercontente, mas foi muito difícil chegar aqui. Quero agradecer o apoio a toda a equipa Kawasaki, que trabalhou muito, e a também à minha família, que sempre me apoiou durante estes anos, e aos meus amigos”, referiu Carrasco, de 21 anos.

A 13.ª posição na 11.ª e última etapa do campeonato foi suficiente para a piloto natural de Murcia assegurar o triunfo final, que dedicou ao maiorquino Luis Salom, que morreu em 03 de junho de 2016, aos 24 anos, durante uma corrida do Mundial de Moto2.

A espanhola Ana Carrasco tornou-se este domingo na primeira mulher a conquistar um título mundial de motociclismo de velocidade, ao sagrar-se campeã de Supersport 300, no circuito francês Magny-Cours.

