Covid-19

Espanha vai manter proibição de viagens entre regiões durante a Páscoa

Espanha prepara-se para aprovar um plano de desconfinamento para as próximas semanas, particularmente para a Páscoa, que prevê a proibição de viajar entre as suas comunidades autónomas e um recolher obrigatório entre as 22h00 e as 06h00.