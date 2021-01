Espanha regista mais de 40.000 novos casos e quase 500 mortes

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 492 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 57.291.

O número de novos casos subiu de 36.435 registados terça-feira para 40.285 hoje e os de mortes baixou de 591 para 492.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a aumentar, mas a um ritmo cada vez menor, tendo passado de terça para quarta-feira de 894 para 890 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Comunidade Valenciana (1.460), Castela e Leão (1.397), Múrcia (1.347), La Rioja (1.303), Extremadura (1.284) e Castela-Mancha (1.269).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 3.597 pessoas com a doença (3.710 no dia anterior), das quais 660 na Andaluzia, 593 na Comunidade Valenciana, 589 em Madrid e 457 na Catalunha.

Em todo o país há 30.789 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 24% das camas, das quais 4.515 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 42% das camas desse serviço.

Os problemas que estão a ter as farmacêuticas Pfizer, Moderna e AstraZeneca para fornecer as doses acordadas com a Comissão Europeia no contrato assinado para imunizar os 27 países da União levou a que pelo menos as comunidades autónomas de Madrid e da Catalunha tenham anunciado atrasos nos planos de vacinação.

A Comunidade de Madrid vai suspender "pelo menos durante esta semana e na próxima" a inoculação das primeiras doses de vacina contra a covid-19.

A região da Catalunha também vai adiar a imunização a partir de segunda-feira, no caso de até esse dia não chegarem mais remessas.