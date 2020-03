Covid-19

Espanha regista 655 mortos nas últimas 24 horas e ultrapassa os 4.000

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 655 mortos com o novo coronavírus, elevando o balanço total 4.089 vítimas mortais, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.