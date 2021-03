Espanha prolonga restrições a passageiros do Reino Unido, Brasil e África do Sul

A decisão anunciada pela ministra porta-voz do executivo espanhol, María Jesús Montero, é tomada para proteger a saúde dos cidadãos e controlar a propagação das novas variantes do vírus da Covid-19.

Com algumas exceções, as deslocações em causa só podem ser efetuadas quando transportam exclusivamente cidadãos espanhóis e residentes em Espanha, assim como de residentes em Andorra e os seus nacionais, e passageiros em trânsito internacional para um país que não pertença ao espaço Schengen com uma escala inferior a 24 horas e sem sair da zona de trânsito do aeroporto espanhol.

De acordo com a porta-voz, a decisão faz parte da ação determinada por Madrid para proteger a saúde e a segurança dos cidadãos do país, conter a progressão da doença e reforçar a saúde e os sistemas sociais e de saúde, tudo seguindo as recomendações no domínio da coordenação europeia na luta contra a pandemia.

Este prolongamento das restrições é tomado após uma decisão inicial de 22 de dezembro e uma renovação de 02 de fevereiro de 2021, que estabeleceu a prorrogação das medidas excecionais para limitar a propagação do novo coronavírus.

A extensão de todas estas restrições entra em vigor a partir das 18h00 de 16 de março de 2021 até às 18h00 de 30 de março.