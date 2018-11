As mais lidas

"A Espanha retirou o veto e votará a favor do 'Brexit'", acrescentou, explicando que a União Europeia e o Reino Unido aceitaram as exigências que Madrid tinha feito.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este sábado que a Espanha alcançou um acordo sobre Gibraltar e votará a favor do 'Brexit', saída britânica da União Europeia (UE).

