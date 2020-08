Praia da Vitória

Está patente ao público a exposição “Dez Anos de Conservação da Natureza: História, Atitude, Evolução”, que assinala o quarto aniversário do Centro de Interpretação Ambiental (CIA), localizado junto ao Paul da Pedreira, na freguesia do Cabo da Praia. A mostra foi inaugurada esta terça-feira e está patente no CIA e no Paul da Praia da Vitória.