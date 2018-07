Espada Pescas fecha com saldo positivo de 280 mil euros

As mais lidas

Na ocasião, o presidente do executivo açoriano referiu que a Lotaçor teria "de proceder à extinção da Empresa Espada Pescas, Lda. e alienar a maioria da sua participação na empresa Santa Catarina - Indústria Conserveira, SA".

O Governo Regional dos Açores anunciou em fevereiro passado que iria reduzir a sua participação - direta ou indireta - em 17 empresas e associações açorianas no âmbito de uma reforma do setor público empresarial regional.

"Os efetivos vão ficar vinculados à Lotaçor, os outros pediram licença sem vencimento para trabalhar na área a que estão habituados, que é a comercialização de pescado, e estão a colaborar com a cooperativa de pesca açoriana. Em Lisboa, o nosso acionista não tem nenhuma localização que os pudesse colocar, a única escolha seria eles virem para São Miguel, o que não era viável para os funcionários. Assim tivemos de fazer um despedimento coletivo por extinção do posto de trabalho", disse.

"Fiquei bastante triste quando na comunicação social só se ouvia falar que a Espada Pescas era uma empresa deficitária, quando na realidade não é. Uma empresa deficitária é quando os seus ativos não cobrem os seus passivos. A nossa empresa ainda fica na volta dos 280 mil euros positivo e, portanto, o nosso acionista (Lotaçor) vai integrar todos os nossos bens e ficará com um saldo positivo", disse.

Ana Simões sublinhou ainda que a Empresa Espada Pescas também cumpriu a missão "na regulação de mercado" ao "nivelar preços" do pescado".

A gerente da Empresa Espada Pescas, unidade de pesca, transformação e comercialização de pescado que vai ser extinta no dia 1 de agosto, em Ponta Delgada, assegurou que a empresa termina os trabalhos com a "sensação de dever cumprido".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok