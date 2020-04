Durante as últimas duas semanas, praticamente, todo o efetivo da Divisão da PSP de Ponta Delgada foi mobilizado para efetuar o controlo nas cercas sanitárias e verificar o cumprimento das quarentenas obrigatórias. O chefe Paulo Santos revela que “existe um esforço total, desde o comandante ao agente que faz o serviço de patrulha. As pessoas foram deslocadas da área de residência para serem colocadas onde são necessárias. Encaramos isto com um espírito de missão. O clima nos Açores é inconstante, pode estar sol e e a seguir fazer uma chuva torrencial, mas os transtornos ficam para segundo plano”, descreve.