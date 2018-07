Esculturas na Areia na Ribeira Grande

À semelhança dos anos anteriores, os participantes estarão divididos em dois escalões: escalão A para crianças entre os seis e dez anos e o escalão B dos onze aos catorze anos.



Nesta iniciativa criativa os participantes terão a oportunidade de criar uma obra de arte em areia, sendo o tema livre. As três melhores esculturas de cada escalão serão premiadas e todos os participantes terão um lanche.

Assim, no escalão A (6 a 10 anos),o primeiro prémio é uma sessão fotográfica de família no Vintage Studio, uma consulta de diagnóstico e destartarização na Clínica de São Gonçalo, um Happy Meal no restaurante McDonald’s e um batismo de golfe em família na Azores Golf Islands. O segundo prémio é composto por 4 aulas de iniciação ao ténis no Clube Ténis de São Miguel e um Happy Meal no restaurante McDonald’s. E o terceiro prémio são 20 entradas nas piscinas municipais da Ribeira Grande e um Happy Meal no restaurante McDonald’s.







Já no escalão B (11 a 14 anos), o primeiro prémio é um voucher da Futurismo para a atividade de observação de baleias e golfinhos, uma consulta de diagnóstico e destartarização na Clínica de São Gonçalo, um Happy Meal no restaurante McDonald’s e um batismo de golfe em família na Azores Golf Islands. O segundo prémio são quatro aulas de pintura no Atelier Ponto de Arte e 4 aulas de iniciação ao ténis no Clube Ténis de São Miguel e um Happy Meal no McDonald’s. E o terceiro prémio são 20 entradas nas piscinas municipais da Ribeira Grande e um Happy Meal no restaurante McDonalds.





Este passatempo conta ainda com o apoio dos hipermercados Solmar, da Yoçor e da Moaçor.