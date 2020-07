Escolas dos Açores vão apoiar candidaturas de acesso ao ensino superior

De acordo com uma determinação da Direção Regional da Educação, que na ilha Terceira assegurará esse acompanhamento, cada uma das referidas escolas terá um espaço adequado ao “acompanhamento presencial dos interessados, segundo as normas adequadas ao atual estado de pandemia de Covid-19”, explica nota do executivo.



Cada um destes estabelecimentos de ensino deverá, para além do atendimento presencial, proporcionar o acompanhamento telefónico, sempre que necessário, aos estudantes que precisem de apoio, aquando do registo da candidatura online nas suas residências, de acordo com a mesma determinação.



Para aceder às funcionalidades da candidatura online os interessados devem pedir uma senha de acesso através da página ‘Pedido de Atribuição de Senha’ e entregar a confirmação na sua escola.



O prazo normal para a apresentação da candidatura à primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior começa a 7 de agosto terminando a 23 de agosto.



Para a segunda fase, o prazo decorre de 28 de setembro a 9 de outubro, enquanto o prazo da terceira e última fase decorre de 22 a 26 e outubro.



A divulgação dos resultados ocorrerá a 28 de setembro para a primeira fase, a 15 de outubro para a segunda fase e a 30 de outubro para a terceira fase.